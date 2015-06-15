4 نصائح للمرأة الحامل أثناء الصيام

شهر الصيام والبركة هو شهر رمضان الذى ننتظره من العام للعام وتزداد فيه الروحانيات ويحرص الغالبية على صيامه.وحول ذلك يجيب الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، مؤكدًا أن الصيام يقوى الجهاز المناعى للاشخاص، ولكن فى حالة صيام المرأة أثناء فترة الحمل، فيجب توافر العديد من الشروط، لأن فترة الحمل فترة حساسة فى حياة الأم والجنين.

ويقدم استشارى النساء والتوليد، بعض النصائح للمرأة بخصوص الصيام وذلك لتجنب حدوث أية مضاعفات، ومنها:

1- الصيام فى الثلاثة شهور الأولى للحمل يصعب على الكثير من الحوامل، وذلك نظرًا لتعرضها للغثيان ولذلك ينصح بعدم الصيام حال الغثيان بكثرة، حيث قد يساهم الصيام فى فقدان المرأة العديد من السوائل والمعادن التى تحتاجها لتغذية الجنين.

>2- فى حالة تعرض المرأة لأخذ حقن التغذية الوريدة يجب الإفطار، ولا ينصح لها بالصيام.

>3- إذا كانت المرأة الحامل تتمتع بصحة جيدة، وقد تجاوزت فترة الثلاثة شهور الأولى من الحمل يمكنها الصيام.

>4- فى حالة الصيام ينصح بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والابتعاد عن التوتر والقلق قدر الإمكان حتى لا يحدث أى مضاعفات.