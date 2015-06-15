لحواء انتبهى.. وضع اللحوم المجمدة فى ماء ساخن لتفكيكها يفقدها قيمتها

هناك بعض الأفعال الخاطئة التى تقوم بها بعض السيدات فى طريقة حفظ الطعام، وهو ما له أثر ضار على صحة الإنسان ويتسبب فى فقد العناصر الغذائية أو الإصابة بالتسمم.

وحول هذا يقول الدكتور محمد سيد مسعود، أستاذ التغذية بالمركز القومى بالبحوث، إن العادات الخاطئة التى تفعلها ربة المنزل فى حفظ الطعام بالفريزر وفى إعادة استخدامه قد تفقده قيمته.

ويضيف عند إخراج الأطعمة المجمدة كاللحوم أو الأسماك من الفريزر، لا يجب الاستعجال فى تفككيها، لأن وضعها فى ماء ساخن أو بارد أو طهوها مباشرة وهى مجمدة، يؤدى إلى تدمير الخلايا المتواجدة بها بشكل سريع وفقدان القيمة الغذائية للطعام.

يتابع أنه لا يجب ترك اللحوم تتفكك خارج الفريزر ثم إعادتها إليه مرة أخرى، لأن ذلك يجعلها تفقد قيمتها تأخذ الكثير من الوقت وعند طهوها، لافتًا إلى أنه عند حفظ الخضراوات وتجميدها فى الفريزر لا يجب تركها تتفكك، لأن ذلك يؤدى إلى فقدان القيمة الغذائية والعناصر المعدنية.

ويشير إلى أنه لا يجب ترك اللحوم لفترات طويلة حتى تتفكك خارج الثلاجة دون تغطيتها، حتى لا تتكاثر البكتيريا والسموم بها، ومن الممكن أن تؤدى إلى الإصابة بالتسمم.