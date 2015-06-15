7 نصائح لتقوية الجهاز المناعى للمرأة الحامل.. أهمها تقليل الكافيين

تعد فترة الحمل من أصعب وأدق الفترات التى تمر بها السيدات، والتى تتطلب منها الاهتمام بصحتها لأنها تكون مسئولة عن نفسها وعن الجنين، ولابد من الاهتمام بتناول الأطعمة التى تساهم فى تقوية الجهاز المناعى، وتحد من ضعفه.

وحول هذا يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن فترة الحمل تؤثر بطريقة سلبية على الجهاز المناعى للسيدات، ما يتسبب فى إصابتها وتعرضها للعديد من الأمراض أهمها البكتيريا والتسمم وفقدان كرات الدم البيضاء.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لتعزيز وتقوية الجهاز المناعى للسيدات أثناء فترة الحمل، وأهمها:

1- الإكثار من تناول الماء لأنه يساعد على تنظيف الجسم وتخلصه من السموم، وتحد من التعرض والإصابة بالأمراض.

>2- ينصح بالتقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تضعف الجهاز المناعى.

>3- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة.

>4- ينصح أثناء فترة الحمل بتناول المكملات الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، وتقوية الجهاز المناعى.

>5- ينصح بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه لأنها تمد جسمك بالفيتامينات التى يحتاجها فتساعد على تقوية الجهاز المناعى.

>6- الإكثار من تناول البروتينات الحيوانية والنباتية، أي الإكثار من تناول اللحوم والدجاج والبيض والفول والعدس.

>7- تناول المكسرات خاصة الكاجو واللوز يقوى الجهاز المناعى.