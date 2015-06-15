لو بتخزنى الأكل.. لكل طعام مدة صلاحية فى الحفظ.. اعرفيها

تقوم الكثير من السيدات بحفظ الأطعمة فى الفريزر، بغرض استخدامها خلال بعض الفترات ولسرعة إعدادها فور الحاجة إليها، وتقوم معظم السيدات بتخزين بعض الأطعمة بهدف استخدامها فى شهر رمضان، لكن يجهل الكثيرون أن الطعام مثله كباقى المنتجات له مدة وتنتهى صلاحيته.

وهذا ما توضحه الدكتورة نايرة شاكر مهنا، أستاذ شعبة الصناعات والتغذية بالمركز القومى للبحوث، مؤكدة أنه قبل التفكير فى حفظ الأطعمة فى الفريزر يجب العلم أن لكل طعام مدة لانتهاء صلاحيته، وتواجده لفترة طويلة عن المدة الصحية له، قد يتسبب فى فساده ويصبح الطعام بلا فائدة.

وتتابع: بالنسبة لحفظ الخبز فى الفريزر، فمدة تخزينه لا يجب أن تتعدى الـ6 أشهر، والزبد والفطائر مدة صلاحيته فى الفريزر فقط 3 شهور، أما بالنسبة لحفظ الجبن بجميع أنواعها صلاحيتها 6 أسابيع والأسماك مدتها 3 شهور.

وتستكمل حديثها قائلة :"حفظ الخضراوات والفاكهة مدة تخزينها لا تتعدى الـ12 شهرًا، وحفظ اللحوم والدواجن مدة صلاحيتها 8 شهور، والشوربة والصلصة تخزن لمدة 3 شهور فقط، موضحة أنه يجب قبل حفظ الطعام يتم تحديد مدة الحفظ عليه.

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