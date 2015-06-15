بى بى سى: محكمة بجنوب أفريقيا تمدد منع الرئيس السودانى من مغادرة البلاد

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية " بى بى سى " أن محكمة فى جنوب أفريقيا مددت قرارا بمنع لرئيس السودانى عمر البشير من مغادرة البلاد ، حتى تنظر طلب باعتقاله تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت الهيئة عن محامى الدولة فى جنوب افريقيا قوله "إن الرئيس البشير جاء إلى البلاد بناء على دعوة الاتحاد الأفريقى وليس بناء على طلب جنوب أفريقيا وبالتالى فلا يجوز القبض عليه ويجب أن يغادر البلاد حرا".

كانت الحكومة السودانية قد قللت فى وقت سابق من أهمية قرار المحكمة، مؤكدة أن البشير مستمر فى المشاركة فى أعمال قمة الاتحاد الأفريقى حتى نهايتها .