قاتل 4 من أبناء عمومته بسوهاج: رفضوا إعطائى "ورثى" فقتلتهم

اعترافات المتهم

بعد هروبه أكثر من مرة وسط الزراعات عقب ارتكابه واقعة قتل بشعة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بسوهاج، برئاسة الرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، من إلقاء القبض على قاتل ربة منزل وأبنائها الثلاثة وإصابة حفيديها طفلين بسبب الخلاف على الميراث والمحرر عنها المحضر رقم 1994 إدارى مركز دار السلام، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالزراعات وإصابة المتهم بثلاث طلقات بالحوض.>وبمواجهته بالواقعة قال: "أنا مش عارف عملت كدا ازاى أنا السكينة كانت سرقانى أنا ليه فتره بناكف مع ولاد عمى على الميراث وهما بيماطلونى وفى الليلة المشئومة ملقتش غير البندقية فى إيدى قلت لهم عايزين نخلص من الموضوع ومعجبنيش ردهم شديت الأجزاء وقمت شغال فيهم ضرب من غير وعى معرفش مين فيهم مات ومين مصاب ولسة قاعد حى رحت واخد البندقية وزى الطلقة هربت فى الزراعات وبعد كدا عرفت أن أربعة منهم ماتوا وطفلين مصابين".

يستطرد المتهم: "وأنا كنت بخطط أنى أطلع برة البلد نهائيا وأروح قنا ولا المنطقة الجبلية لكن كل ما أحاول أعمل كدا أشوف كل المخارج والمداخل بتاعت القرية كلها حكومة لحد ما حددوا مكانى بالزراعات ولما شفت القوات وكثافتها قلت مابدهاش كدا ميت وكدا ميت وأطلقت عليهم النار علشان أهددهم وأهرب لكن هما عرفوا يصطادونى وأطلقوا على النار وأصابونى بثلاثة طلقات بمنطقة حساسة وقبضوا عليا ونقلونى المستشفى".

بداية الواقعة

فريق بحث يرصد المتهم

موضوعات متعلقة..

- تفاصيل أبشع جريمة قتل فى البحيرة بسبب الميراث.. شاب يقتل ابن خالته وشقيق القتيل يشنقه أمام المارة بعد توثيقه بالحبال.. الأمن يضبط القاتل ويحكم السيطرة على قرية البريجات.. والنيابة تحبسه 4 أيام

>

>ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بتقدم عبد الناصر ع م وشهرته "عبده"، 21 عاما، عامل، ويقيم بناحية القوصة التابعة لقرية البلابيش قبلى دائرة المركز مصاباً "بطلق نارى بالكتف الأيمن" بسبب حدوث مشادة بينه وبين "ممدوح ع م" من أبناء عمومته بسبب خلافات على الميراث على إثرها قام المذكور بإطلاق أعيرة من سلاح نارى كانت بحوزته تجاهه أحدثت إصابته ووفاة والدته "فوزية م م"، 55 عاما، ربة منزل، وشقيقه "محمود ع م"، 16 عاما، طالب، وشقيقته "ميرفت ع م"، 22 عاما، ربة منزل، وشقيقته "إلهام ع م"، 20 عاما، ربة منزل، وإصابة نجلة شقيقته الطفلة "رنا أ ح"، 3 أعوام "بطلق نارى بالبطن"، ونجلة شقيقه الطفلة "منة م ع"، 4 أعوام "بطلق نارى بالساق اليسرى"، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.>ونظراً لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية وتعدى على أمن وحياة المواطنين تشكل فريق بحث برئاسة العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والنقيبان هيثم الحجيرى ومحمد جودة معاونى مباحث المركز، بالاشتراك مع ضباط فرع بحث الشرق وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها إلى رصد خروج المذكور من الزراعات متجهاً لقريته للحصول على مواد الإعاشة وحال مشاهدته للقوات قام بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاههم، وتعاملت معه القوات بالمثل مما نتج عنه إصابة المذكور بعدد "3" طلقات "بالحوض والقدم اليسرى والفخذ الأيسر"، حيث تمكنت من ضبطه وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 4725 على جسم السلاح وعدد "4" خزينة خاصة بالسلاح، وكذا عدد "50" طلقة من ذات العيار، وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزى تحت الحراسة اللازمة وتم التحفظ على السلاح النارى المضبوط وتحرر عن ذلك محضر ملحق بالمحضر الأصلى وجار العرض على النيابة العامة.