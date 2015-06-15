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خطف "طالبة ثانوى" عدة ساعات لمنعها من تأدية امتحان الفلسفة بشبرا الخيمة

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خطف "طالبة ثانوى" عدة ساعات لمنعها من تأدية امتحان الفلسفة بشبرا الخيمة خطف "طالبة ثانوى" عدة ساعات لمنعها من تأدية امتحان الفلسفة بشبرا الخيمة
شهدت مدينة شبرا الخيمة، أمس الأحد، تعرض طالبة ثانوى للخطف لعدة ساعات لمنعها من تأدية امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هانى إلهامى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة، وكلف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية المقدم مصطفى لطفى، بسرعة كشف ملابسات الواقعة وعمل التحريات اللازمة وضبط الجانى.

كان النقيب محمود ندا معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغا من المدعو "عادل .أ.م" 43 سنة موظف مقيم دائرة القسم بأنه حال توجه نجلته المدعوة "رضوى.ع.أ"، 18 سنة، طالبة بمدرسة بهتيم الثانوية بنات ومقيمة ذات الناحية لأداء امتحانات الثانوية العامة، استوقفتها إحدى السيدات وطلبت منها قراءة عنوان مدون بورقة بحوزتها، وأثناء ذلك فقدت الوعى، لافتا أنه تلقى اتصالا تليفونيا أخبره بأن نجلته بخير وأنها لم تذهب لأداء الامتحان وهدده حال إبلاغه الشرطة.

بسؤال نجلته أيدت ما جاء بأقوال والدها وأضافت بأنها استعادت وعيها بمنطقة مسطرد بجوار ترعة الإسماعيلية بعد فوات وقت الامتحان.

تحرر المحضر رقم 15416 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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