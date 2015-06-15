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استكمال محاكمة 45 متهما فى قضية "شبكة الخلايا النوعية" اليوم

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استكمال محاكمة 45 متهما فى قضية "شبكة الخلايا النوعية" اليوم استكمال محاكمة 45 متهما فى قضية "شبكة الخلايا النوعية" اليوم
تستكمل اليوم الإثنين محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة جلسات محاكمة 45 متهما بتأسيس تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف والمقيدة برقم 546 سنة 2015.

وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين تشكيل مجموعة من اللجان النوعية بعدة محافظات من بينها الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، والتى عملت على قلب نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة والبنية التحتية مستخدمين فى ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات، فضلا عن تهم بالقتل العمد وحيازة لوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، واقتحام محطة وقود الإمارات .

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مصر 365

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