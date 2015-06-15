أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. القبض على شقيقين حاولا ترويج 650 طربة حشيش بالإسكندرية

Google+ Print
تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، من إحباط ترويج 650 طربة لمخدر الحشيش كان بحوزة تجارين للمخدرات، بصدد ترويجها بين أوساط الشباب.

وردت معلومات للمقدم أحمد مقلد مفتش مباحث قسم شرطة ثان العامرية، والرائد على بريقع، تفيد قيام كل من "شريف.م.م، 40 سنة" عاطل، وشقيقه "جمعة.م.م، 38 سنة"، عاطل، "مقيمان دائرة أول العامرية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، ويقومان بإخفائها داخل المزرعة خاصتهما – كائنه بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المزرعة، وتبين هروبهما، وتم ضبط كل من "علاء.ا.م، 27 سنة"، عامل بالمزرعة مقيم محافظة سوهاج، و"مبروك.ش.م، سن 10 سنوات"، نجل المأذون بضبطه الأول، وضبط بالمزرعة عدد "650" طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 81.250 كجم - 500 قرص مخدر وعدد 2 خزينة طبنجة 9 مم- ومبلغ 67750 جنيهًا - وسيارة ماركة تويوتا" بدون لوحات معدنية، وقدرت قيمة المخدر المضبوط بمبلغ 5 ملايين جنيه.

أقرا المتهمان المضبوطان، بأن المضبوطات خاصة بالمطلوب ضبطهما، وجار العمل على ضبط المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365