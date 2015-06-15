بالصور.. القبض على شقيقين حاولا ترويج 650 طربة حشيش بالإسكندرية

تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، من إحباط ترويج 650 طربة لمخدر الحشيش كان بحوزة تجارين للمخدرات، بصدد ترويجها بين أوساط الشباب.

وردت معلومات للمقدم أحمد مقلد مفتش مباحث قسم شرطة ثان العامرية، والرائد على بريقع، تفيد قيام كل من "شريف.م.م، 40 سنة" عاطل، وشقيقه "جمعة.م.م، 38 سنة"، عاطل، "مقيمان دائرة أول العامرية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، ويقومان بإخفائها داخل المزرعة خاصتهما – كائنه بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المزرعة، وتبين هروبهما، وتم ضبط كل من "علاء.ا.م، 27 سنة"، عامل بالمزرعة مقيم محافظة سوهاج، و"مبروك.ش.م، سن 10 سنوات"، نجل المأذون بضبطه الأول، وضبط بالمزرعة عدد "650" طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 81.250 كجم - 500 قرص مخدر وعدد 2 خزينة طبنجة 9 مم- ومبلغ 67750 جنيهًا - وسيارة ماركة تويوتا" بدون لوحات معدنية، وقدرت قيمة المخدر المضبوط بمبلغ 5 ملايين جنيه.

أقرا المتهمان المضبوطان، بأن المضبوطات خاصة بالمطلوب ضبطهما، وجار العمل على ضبط المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة.



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