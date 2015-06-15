واشنطن تعبر عن قلقها البالغ إزاء سفر البشير إلى جنوب افريقيا

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء سفر الرئيس السودانى عمر حسن البشير الى جنوب افريقيا ومشاركته فى قمة الاتحاد الأفريقى.

وقال جون كيربى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الرئيس البشير متهم من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، مشيرا الى أن طلب المحكمة بالقاء القبض على البشير لم يتم البت فيه بعد ، موضحا فى بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تؤيد بشدة الجهود الدولية لمحاسبة المسئولين عن ارتكاب جرائم الإبادة والجرائم التى تُرتَكب ضد الإنسانية وجرائم الحرب وذلك على الرغم من أن واشنطن ليست طرفا فى لائحة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية والتى وجهت تلك الاتهامات وفقا لسلطتها بحق النظر والفصل فى تلك الدعوى.

وفى ضوء الاعتداءات التى وقعت فى دارفور ، دعا كيربى حكومة جنوب أفريقيا الى دعم جهود المجتمع الدولى بتوفير العدالة لضحايا تلك الجرائم "الآثمة".

وكانت المحكمة العليا بجنوب أفريقيا قد أصدرت امس الأحد أمرا بعدم مغادرة الرئيس السودانى عمر البشير أراضى جنوب أفريقيا لحين النظر فى القضايا المطلوب فيها دوليا.

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