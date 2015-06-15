إدخال 28 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة

أعلن مصدر مسئول بميناء رفح البرى، انه تم ادخال 28 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة، وذلك فى إطار عملية اعادة الاعمار.

وقال المصدر إن الشاحنات دخلت إلى القطاع بالتنسيق مع الجانب المصرى وفى إطار المعونة القطرية لإعادة اعمار القطاع.

وأضاف أن الشاحنات التى دخلت كانت عبارة عن 23 شاحنة تحمل 1425 طنا من الأسمنت، و 5 شاحنات تقل 400 متر من الزلط، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطينى و ادخالها قطاع غزة.

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