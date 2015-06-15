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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل

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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل
تستكمل، اليوم الاثنين، محكمة جنح مستأنف الخانكة، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل التى راح ضحيتها 37 متهما إخوانيا، والمتهم فيها كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى، والملازمين إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز، من القسم.

تنعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار شريف سراج، بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسى المحكمة، بحضور أحمد الحناوى وحسام شاهين رئيسى النيابة العامة، وأمانة سر شريف الخولى وحسام الخولى وسامح الطنانى بمحكمة أكاديمية الشرطة.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

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مصر 365

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