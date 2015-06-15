اليوم.. إعادة محاكمة ٨ من المتهمين بخلية السويس المحكوم عليهم بالإعدام

تستكمل، اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس"، لاتهامهم باستهداف قناة السويس.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وبحضور المستشار ضياء عابد المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر أحمد جاد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.