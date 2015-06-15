تحويل 14 مليار جنيه لـ"الإرسكان الاجتماعى" لإنشاء 200 ألف وحدة

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، عن أنه تم ضخ نحو 14 مليار جنيه فى حصيلة حساب صندوق الإسكان الاجتماعى، وذلك حصيلة مقدمات الحجز التى تم جمعها من المواطنين الذين فازوا بوحدات سكنية، ضمن الوحدات التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بجانب منح وقروض قد تلقاها الصندوق لدعم محدودى الدخل.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم توجيه هذه المبالغ لانشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية العام المقبل، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لإعادة استخدام مقدمات الحجز لإنشاء وحدات جديدة.

وكانت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، قد اكدت فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم معاملة المرأة المطلقة التى ترغب فى التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى، معاملة الأسرة من حيث الدخل الشهرى بحيث لا يتعدى الـ3 آلاف جنيه، مضيفة أنه سيتم معاملة المرأة الأرملة التى لا تعول معاملة الأعزب، وينص القانون على عدم تخطى الراتب الشهرى عن 2250 جنيها شهريا.

وأشارت رئيس صندوق التمويل العقارى، إلى أنه فى حال تقدم عدد كبير من المواطنين على الوحدات المطروحة، سيتم تفضيل الأسرة عن الأعزب لأنها فى حاجة للشقة أكثر من الأعزب.

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