"الزراعة" تستبعد 409 آلاف فدان من صرف الأسمدة لدخولها "كردون مبانى"

كشف آخر تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن المساحات المستبعدة من صرف مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة الموسم الحالى، لـ409 آلاف فدان بمحافظات الجمهورية؛ منها 342 ألفًا و600 فدان، لعدم أحقيتها فى الحصول على الأسمدة، لدخولها فى الكردونات والأحوذة للقرى بـ21 محافظة، واستبعاد 7 آلاف فدان يحملون الحيازات الوهمية والزراعات المخالفة، بالإضافة إلى 59 ألفًا و552 فدانًا من الأراضى الزراعية تم التعدى عليها بالبناء أو التجريف منذ ثورة يناير وحتى الآن.

فيما كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رؤساء القطاعات والهيئات ومديريات الزراعة التابعة للوزارة بضرورة التنبيه على الجمعيات التعاونية الزراعية، والتابعة للقطاعات المختلفة "الائتمان، الإصلاح والاستصلاح" بالمحافظات بعدم صرف أى مقررات سمادية للزراعات الصيفية المخالفة للقواعد المعمول بها، ومخالفات المتعدين على الأراضى الزراعية بالبناء والتجريف والتشوين والحيازات الوهمية، والتصدى إلى التعديات والإزالة الفورية للمتعدين فور وقوعها.

من جانبه قال المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات "اليوم السابع"، إن آخر تقرير رسمى بشأن حالات التعدى على الأراضى الزراعية، يوضح أن جمالى عدد حالات التعدى بلغت مليونًا و348 ألف حالة، بإجمالى مساحة تقرب من 59 ألفًا و552 فدانًا من الأراضى الخصبة منذ قيام ثورة 25 يناير ٢٠11 وحتى الآن، وتمت إزالة 12 ألفًا و639 فدانًا من إجمالى المساحة المتعدى عليها.

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