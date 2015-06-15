وزير التموين: غلق باب استلام القمح المحلى من المزارعين اليوم

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم غلق باب استلام القمح المحلى من المزارعين مساء اليوم، الاثنين، فى الموسم الحالى، وذلك بعد ارتفاع معدلات التوريد إلى ما يقرب من 5 ملايين و280 ألف طن قمح حتى الآن.

وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الكميات التى تم استلامها هذا العام تجاوزت التوقعات، لافتا إلى أن من أسباب ارتفاع معدلات توريد الأقماح المحلية هذا العام يعود إلى الإعلان عن أسعار مميزة لتوريد القمح مبكرا قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ مما شجع الفلاحين على زراعة مساحات كبيرة من القمح حيث بلغ سعر التوريد 420 جنيها للإردب حسب درجة النظافة التى لا تقل عن 22 ونصف قيراط اضافة إلى سداد ثمن القمح عقب عمليات الاستلام والفرز مباشرة.

وأضاف الدكتور خالد حنفى، أن كميات القمح المحلى التى تم استلامها من المزارعين منذ فتح باب التوريد منتصف أبريل الماضى، بلغت حتى الآن 5 ملايين و280 ألف طن، لافتا أنه جار استلام أى كميات من الأقماح من المزارعين فى الموسم الحالى حتى اليوم الاثنين، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى 6 أشهر مقبلة.

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