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بالفيديو.."أمريكية"تؤدى النشيد الوطنى لمصر بحفل قنصلية أمريكا بالاستقلال

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بالفيديو.."أمريكية"تؤدى النشيد الوطنى لمصر بحفل قنصلية أمريكا بالاستقلال بالفيديو.."أمريكية"تؤدى النشيد الوطنى لمصر بحفل قنصلية أمريكا بالاستقلال
أدت سيدة أمريكية، النشيد الوطنى المصرى، خلال احتفالية القنصلية الأمريكية بالإسكندرية أمس الأحد بعيد الاستقلال الـ 239، وذلك بعد كلمة القنصل العام للولايات المتحدة ستيفن كيفن، وحاز صوتها استحسان الحضور الذين قاموا بالتصفيق الحاد لها.

واحتفلت القنصلية الأمريكية، بعيد استقلال بلادها الـ 239 وسط حضور عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، وبدأ الاحتفال الذى تم بفندق فلسطين، بكلمة القنصل التى تحدث فيها عن رموز العلم الأمريكى وتاريخ استقلال الولايات المتحدة.

حضر الاحتفالية قناصلة دول (اليونان، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، لبنان، فلسطين، )، بالإضافة إلى عدد من رموز السياسة بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية تأمين مكثف من قبل قوات الأمن ورجال الحراسات الخاصة، حيث تم إغلاق عدد من الشوارع المؤدية الى محيط الفندق بالإضافة الى وضع عدد من البوابات الإلكترونية للتفتيش.

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مصر 365

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