ننشر قرارات جامعة القاهرة بفصل أعضاء تدريس ارتكبوا مخالفات إدارية

ينشر "اليوم السابع"، نسخًا ضوئية من قرارات جامعة القاهرة الأخيرة لمواجهة مخالفات داخلها، حيث تمثلت هذه القرارات فى فى إنهاء خدمة عدد من أعضاء هيئة التدريس ممن وقعوا فى مخالفات إدارية من الجمع بين وظيفتين أو غيرها من المخالفات.

تضمن أحد هذه القرارات، وقف صرف مرتب أحمد محمد فتحى الشيوى المعيد بكلية دار العلوم بالجامعة، وذلك لجمعه بين وظيفته بالكلية وممارسة مهنة العلاج الطبيعى باعتباره عضوًا فى نقابة العلاج الطبيعى، وسبق ترشحه لانتخاباتها فى عام 2011، على الرغم من كونه موظفًا عامًا بكلية دار العلوم بالجامعة.

وقالت الجامعة، إن القرار سارٍ لحين انتهاء الجمع، وقيامه بالتزوير فى أوراق رسمية بالاشتراك مع آخرين للاستيلاء على المال العام، وحضور مؤتمر بدبى فى العلاج الطبيعى، على الرغم من شغله لوظيفته معيدًا بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم.

وينص قرار آخر بجامعة القاهرة، على إنهاء خدمة الدكتور مصطفى صلاح قطب، الأستاذ بكلية دار العلوم بالجامعة، لعمله بجهة أجنبية "دولة السودان" بغير إذن من الجامعة أو موافقتها فى العام الجامعى 2013/2014، وانقطاعه عن العمل منذ تاريخ التحاقه بهذه الجهة حتى الآن.

وجاء قرار إنهاء خدمة الدكتور مصطفى قطب، تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 المادة 66 الفقرة 8، وكذلك المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات.

وقررت الجامعة سحب قرار رئيس الجامعة رقم (746) الصادر بتاريخ 15/3/2011 بتعيين أيمن أمين الجبرى معيدا بكلية دار العلوم بالجامعة، بقسم البلاغة والنقد الأدبى، موضحة أن سبب سحب القرار هو انعدامه ووقوعه على محل مستحيل التحقق عملاً، كما جاء فى نص قرار السحب، حيث تم تعيينه وهو فى سن الـ54 عامًا بما يستحيل معه عملاً التدرج فى وظائف هيئة التدريس، ويفقد القرار معه ركن السبب والغاية.

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