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"6 أبريل": نضغط خلال الفترة الحالية لتوجيه الإنفاق العام لدعم الفقراء

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"6 أبريل": نضغط خلال الفترة الحالية لتوجيه الإنفاق العام لدعم الفقراء "6 أبريل": نضغط خلال الفترة الحالية لتوجيه الإنفاق العام لدعم الفقراء
قال محمد نبيل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل، إن الحركة تستعد لاستكمال حملة و"أخرتها" خلال شهر رمضان، عن طريق عدد من الفاعليات الجديدة، والتى تهدف لتوعية فئات المجتمع المختلفة بحقوقها التى يجب أن توفرها لهم الدولة.

وأضاف نبيل، لـ"اليوم السابع"، أن الحركة تهدف خلال الفترة الحالية إلى الضغط من أجل دعم منظومة التعليم والصحة والدعم والبحث العلمى ودعم المواطنين فى ظروفهم المعيشة، بما يضمن توجيه الحد الأكبر من الإنفاق العام لدعم الفقراء من الشعب المصرى.


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