أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ماكين: إرسال أوباما 450 مستشاراً عسكرياً أمريكياً للعراق مجرد "حل سطحى"

Google+ Print
ماكين: إرسال أوباما 450 مستشاراً عسكرياً أمريكياً للعراق مجرد "حل سطحى" ماكين: إرسال أوباما 450 مستشاراً عسكرياً أمريكياً للعراق مجرد "حل سطحى"
قلل السيناتور الأمريكى جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ، من أهمية قرار الرئيس باراك أوباما بإرسال 450 مستشارا عسكريا أمريكيا لمساعدة القوات العراقية فى محاربة تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق، واصفا القرار بأنه مجرد "حل سطحى".

وقال ماكين فى تصريح نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى الأحد، إن عدم انخراط القوات الأمريكية بشكل كاف أدى إلى توجه العراقيين إلى المليشيات الشيعية والإيرانيين لمحاربة داعش، وأضاف ماكين أن تنظيم "داعش هذا ذبح أمريكيين من قبل وهو يمثل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع ماكين "العدد الذى سيرسله اوباما لن يكون مؤثرا على أى نحو لأنه مجرد "حل سطحى” ويبدو أن أوباما يريد أن يبقى خارج الموضوع لعام ونصف مقبلين ولا أحد يعلم ما الذى سيحدث فى هذه الفترة مع استمرار تنظيم داعش فى عملياته الوحشية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365