ماكين: إرسال أوباما 450 مستشاراً عسكرياً أمريكياً للعراق مجرد "حل سطحى"

قلل السيناتور الأمريكى جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ، من أهمية قرار الرئيس باراك أوباما بإرسال 450 مستشارا عسكريا أمريكيا لمساعدة القوات العراقية فى محاربة تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق، واصفا القرار بأنه مجرد "حل سطحى".

وقال ماكين فى تصريح نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى الأحد، إن عدم انخراط القوات الأمريكية بشكل كاف أدى إلى توجه العراقيين إلى المليشيات الشيعية والإيرانيين لمحاربة داعش، وأضاف ماكين أن تنظيم "داعش هذا ذبح أمريكيين من قبل وهو يمثل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع ماكين "العدد الذى سيرسله اوباما لن يكون مؤثرا على أى نحو لأنه مجرد "حل سطحى” ويبدو أن أوباما يريد أن يبقى خارج الموضوع لعام ونصف مقبلين ولا أحد يعلم ما الذى سيحدث فى هذه الفترة مع استمرار تنظيم داعش فى عملياته الوحشية.

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