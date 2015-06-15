3 نصائح للتخلص من سموم الكيماويات المرشوشة على الخضراوات والفاكهة

أصبح الكثيرون يشعرون بالخوف والرهبة من الخضراوات والفواكه، وذلك يرجع إلى استخدام العديد من المبيدات والسماد الكيماوى، ولذلك يجب أن نطرح سؤالاً مهمًا وهو ما هى أفضل الطرق للتخلص من هذه الكيماويات الضارة بالصحة بطريقة صحية؟.

وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أفضل الطرق للتخلص من الكيماويات المتواجدة فى الخضراوات والفواكه، ومنها:

1- ينصح بضرورة اختيار الثمار من الخضراوات والفواكه صغيرة الحجم.

>2- عليك اختيار الخضراوات والفواكه ذات الرائحة النفاذة، لأن هذا يعد دليلاً على عدم وجود الكيماويات بنسبة كبيرة، وتحتوى على الإنزيمات والخمائر.

>3- عليك الاهتمام بغسيل الخضراوات والفواكه بطريقة صحية عن طريق وضعها فى الماء البارد المضاف إليه الملح وذلك لمدة لا تزيد على 15 دقيقة، فهذه الطريقة تخلصك من السماد والكيماويات الضارة المتواجدة داخلها.

>وأخيرًا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بالاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه بالطرق المقدمة وذلك لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائى.