«الصحة» تقلد مواطنين ومقيمين ميدالية الاستحقاق لتبرعهم بالدم 50 مرة

كرمت وزارة الصحة أمس مجموعة من المواطنين والمقيمين الذين تبرعوا بدمائهم لأكثر من 50 مرة، وقلدتهم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- تقديراً لهذا العمل الإنساني النبيل "التبرع بالدم" وتكريماً وعرفاناً للمتبرعين.

جاء ذلك في حفل التكريم الذي نظمته الوزارة برعاية وزير الصحة المهندس خالد الفالح ضمن احتفالات المملكة بفعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم حيث تحرص المملكة مشاركة دول العالم الاحتفال بذلك اليوم الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية سنويا ويوافق 14 يونيو من كل عام، ويأتي احتفال اليوم العالمي هذا العام تحت شعار (شكرًا على إنقاذ حياتي) ليجسد امتنان المتلقين والمستفيدين من التبرع بالدم للمتبرعين ليعزز ذلك مزيد من التبرع الطوعي بالدم لتحقيق تطلع منظمة الصحة العالمية بحصول جميع البلدان على إمداداتها بالدم بالاعتماد على التبرعات التطوعية والمجانية بنسبة 100% بحلول عام 2020.

وبهذه المناسبة قال وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم د. إبراهيم العمر في كلمته خلال الحفل أن تكريم المتبرعين بالدم أمر ليس بمستغرب على المملكة وقيادتها الرشيدة فقد دأبت على تكريم وتثمين المبادرات الإنسانية والتطوعية ومنها "التبرع بالدم" الذي هو من بين أفضل الأعمال الإنسانية التي يتقرب بها الإنسان لله سبحانه وتعالي وينال ثوابها وينقذ بها أرواح الأخريين من المرضي والمحتاجين للدم.

وأكد د. العمر أن وزارة الصحة حريصة على تقديم كل ما من شأنه توفير الدم الآمن لجميع من يحتاجه من المرضى والمصابين كما إنها تسعى دائما للأخذ بكل ما يستجد في مجال خدمات نقل الدم، مقدما شكره للمتبرعين بالدم المكرمين ولجميع المتبرعين بالدم في المملكة وكل من ساهم في هذا العمل الجليل والعاملين فيه.

من جهته، أوضح مدير عام إدارة المختبرات وبنوك الدم في الوزارة علي الشريف، إن خدمات نقل الدم بالمملكة قد خطت خطوات واثقة نحو توفير الدم الأمن لجميع من يحتاجه من المرضى والمصابين وذلك من خلال توفير أحدث الأجهزة واستقطاب الكفاءات الفنية المؤهلة من الأطباء والأخصائيين والفنيين ووضع استراتيجيات و طرق للعمل في بنوك الدم بالإضافة إلى تطبيق برامج إدارة مراقبة الجودة المستدامة للتأكيد من سلامة الدم طوال رحلته من وريد المتبرع إلى وريد المريض وذلك من خلال 195 بنك دم منتشرة بالمملكة.