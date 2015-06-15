أمانة الشرقية تعد خطة عمل لمشروعات الصيانة المرورية العاجلة

عقد م. فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية صباح أمس اجتماعا موسعا مع إدارة المرور في المنطقة الشرقية، حضره كل من وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشروعات م. فيصل بن عبدالله الثاني، ومدير إدارة الدراسات والإشراف م. مروان بخرجي، ومدير عام إدارة التشغيل والصيانة م. عبداللطيف الحسن، ومدير عام إدارة المرور في المنطقة الشرقية العميد خالد المزروع، ومدير إدارة الهندسة المرورية العقيد علي الزهراني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سرعة إنجاز المشروعات التي تنفذها الأمانة حالياً، فيما قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: إن المنطقة الشرقية مقبلة على الكثير من المشروعات العملاقة والإستراتيجية، وهو ما يتطلب من أن يكون هناك سرعة في إعداد الخطط المرورية اللازمة للتحويلات والدراسات الهندسية المرورية المطلوبة، وكذلك صيانة الكباري والجسور التي تتطلب تدخل سريع من قبل الأمانة والمرور لسرعة معالجتها، كما تم بحث متطلبات رفع مستوى السلامة في جميع المشروعات المنفذة.

وطالب الجبير برفع درجة التعاون بين الأمانة والمرور، من خلال سرعة البت والتنفيذ في جميع المشروعات، والتي تتطلب التدخل المروري وبخاصة فيما يتعلق بالسلامة المرورية، فيما اتفق الجانبان على سرعة دراسة جميع الأعمال المرورية المطلوبة لجميع المشروعات بأسرع وقت ممكن.

كما تم الاتفاق على إعداد خطة عمل تتضمن جميع مشروعات الصيانة المرورية العاجلة، وكذلك المشروعات التي سيتم تنفيذها في المنطقة، على أن تعقد اجتماعات دورية كل شهر لمتابعة سير أعمال المشروعات المدرجة.

إلى ذلك، أكد العميد خالد المزروع مدير مرور الشرقية على استعداد المرور التام في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين وتلافي كافة الملاحظات، كما أكد أن بعض المقاولين غير ملتزمين بالوقت المحدد لإنجاز المشروعات وكذلك تطبيق السلامة المرورية المطلوبة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، وبخاصة وضع اللوحات التحذيرية، مما يتطلب التأكيد على هؤلاء المقاولين ومتابعتهم في تطبيق كافة المعايير المطلوبة لكافة المشروعات وبأعلى درجة من مواصفات السلامة المرورية.