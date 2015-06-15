«إنسان» تحتفل بفرحة نجاح الأبناء في مختلف المراحل

نظمت جمعية (إنسان) لرعاية الأيتام حفل فرحة النجاح لاطفال انسان فرع الروضة بقاعة مذهلة بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والاعلامية ورجال الاعمال وسط مشاركة اكثر من 150 من الابناء في مختلف المراحل الدراسية بهذه المناسبة السعيدة.

وتخلل حفل النجاح العديد من الفعاليات، مع بداية الحفل قام القارئ حاتم المالكي بافتتاحية الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعدها القى احد ابناء انسان المتفوقين كلمة بالنيابة عن زملائه معبرا فيها عن شكره وسروره لدعم الجمعية لرعايتهم.

ثم ألقى الشاعر د. عبدالرحمن العشماوي، والشيخ حسن القعود، والمنشد من دولة الكويت نايف الشهراني كل على حدة كلمة.

ومن بعد تم تكريم ابناء انسان المتفوقين والناجحين، كما شارك بعض جهات القطاع الخاص بدعم هذا الحدث الكبير.

وفي نهاية الحفل قام كرم سامي الزيدان مساعد مدير عام جمعية انسان لشؤون الفروع، ويوسف السلوم مدير فرع الروضة المشاركين والداعمين والاعلاميين بالدروع التذكارية.

يشار إلى أن إنسان تحتفي بهذه المناسبة سنويا، وذلك بإقامة العديد من البرامج والأنشطة التي تسهم في رفع معنويات الطلاب والطالبات لحثهم على النجاح والتفوق، يذكر أن (إنسان) تنظم حفل فرحة النجاح للعام الثاني عشر على التوالي لجميع فروعها، والرامي إلى تشجيع الأبناء لبذل المزيد من الجد والمثابرة.