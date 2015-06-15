«الأرصاد»: رمضان سيكون الأطول نهاراً.. والحرارة 50

أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن شهر رمضان المبارك العام الجاري يتزامن مع قدوم فصل الصيف فلكياً، الذي يبدأ يوم الأحد 4 رمضان حسب تقويم أم القرى (21 يونيو)، وهو أطول يوم في السنة حيث يبلغ عدد ساعات النهار أقصاه، ومقدار النهار في مكة المكرمة في ذلك اليوم 13 ساعة و27 دقيقة، وفي المدينة المنورة 13 ساعة و41 دقيقة، وفي الرياض 13 ساعة 42 دقيقة، وفي الدمام 13 ساعة و49 دقيقة بحسب ما جاء في تقرير المركز الإقليمي لمراقبة الجفاف بالرئاسة.

وقالت الرئاسة: «إن السجلات المناخية لمكة المكرمة تُشير خلال شهر رمضان المبارك إلى طقس صيفي حار وسماء صافية في العشر الأوائل من الشهر الفضيل، ويستمر الطقس الصيفي لبقية الشهر مع فرصة طفيفة لتكون السحب والأمطار الخفيفة مع رؤية أفقية جيدة بشكل عام، وتسود الرياح الشمالية بسرعة 11 كيلومترا بالساعة وقد تصل أحياناً إلى 30 كيلومترا بالساعة، ومعدل درجات الحرارة العظمى 44 درجة مئوية في العشر الأوائل من الشهر، وتنخفض بعد ذلك إلى 43 درجة مئوية، مشيرة إلى أن أعلى درجة حرارة على مكة المكرمة سجلت في هذه الفترة عام 2012 ومقدارها 51 درجة مئوية، ويبلغ معدل الأمطار بعد العشر الأوائل من رمضان 1.2 ميلليمتر، كما بلغت أقصى أمطار في عام 1995 ومقدارها 25.2 ميلليمترا، ومعدل الرطوبة النسبية 33 في المئة وقد تصل ليلاً إلى 87 في المئة».

وبينت أن السجلات المناخية للمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك تُشير إلى طقس صيفي حار وسماء صافية في معظم الأحيان ورؤية أفقية جيدة بشكل عام مع فرصة لتدني الرؤية بسبب الغبار المثار، تسود الرياح الغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 20 كم بالساعة، وقد تصل إلى 30 كيلومترا بالساعة، ومعدل درجات الحرارة العظمى 43 درجة مئوية، لافتة إلى أن أعلى حرارة سجلت في المدينة المنورة في هذه الفترة عام 1973 ومقدارها 49 درجة مئوية، ويبلغ معدل الأمطار 0.6 ميلليمتر، وبلغت أقصى أمطار في عام 2010 ومقدارها 20 ميلليمترا، ومعدل الرطوبة النسبية 14 في المئة وقد تصل ليلاً إلى 92 في المئة.

وذكرت «الرئاسة»، أن «بعض مناطق المملكة خلال هذه الفترة ستشهد ارتفاعا في درجات حرارة تلامس ال50 درجة مئوية مع قدوم فصل الصيف وازدياد درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة أو أقل عن المعتاد في مثل هذه الفترة، كما يتوقع أن تزداد الأمطار بشكل طفيف على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة».