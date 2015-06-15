30 ألف رجل أمن يشاركون في خطة رمضان في العاصمة المقدسة

كشف قائد قوات مهام أمن العمرة وقائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي عن أن أكثر من 30 ألف رجل أمن من مختلف القطاعات اﻷمنية يشاركون في تنفيذ خطة أمن العمرة لموسم رمضان المقبل.

وقال الصولي اتخذنا كل اﻻحتياطات وأعددنا خططا للطوارئ كاحترازات لمواجهة أي طارئ ﻻ سمح الله .

وأضاف "ﻻعذر لنا اليوم في ظل الدعم السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين".

من جانبه، قال اللواء عبدالرحمن المقبل مشرف المهام المرورية إن 22 مليون راكب استخدموا وسائل النقل العام بمكة المكرمة في شهر رمضان العام الماضي، مشيرا إلى تخصيص خمسة مواقف داخلية وأخرى خارجية لنقل المعتمرين إلى الحرم المكي مع تخصيص شركات لكل طريق لتجاوز التلبك المروري.

وبين المقبل أن الدراسات تشير الى أن 75% من المعتمرين ﻻ يغادرون الحرم بعد التراويح ﻷداء صلاة القيام.

وكشف اللواء محمد الخليوي أن مركز القيادة والسيطرة سيتم تشغيله بكامل طاقته التقنية والبشرية وسيقوم برصد تطبيق خطط اﻷمن العام من خلال شبكة اللاسلكي والكاميرات العامة داخل الحرم وكل أرجاء مكة المكرمة

إلى ذلك، كشف العميد سعيد القرني مدير شرطة العاصمة عن قيام شرطة مكة باﻻشراف على محطات النقل العام الداخلية وهي محطات باب علي وأجياد وجرول والغزة وشعب عامر فيما سيتم توزيع رجال اﻷمن لمواجهة المتسولين والباعة المتجولين والنشالين.