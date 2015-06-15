أزمة المياه تطال حي الصالحية في عرعر

تذمر عدد من سكان حي الصالحية بعرعر بلك "ز" من أزمة المياه التي طالت حيهم، مما دفعت بالعديد منهم بالانتظار أمام محطات المياه لشراء الماء، مطالبين إدارة المياه بالحدود الشمالية بمحاسبة المقاول المشرف على مشروع شبكة الصالحية الذي تسبب في مشكلة ضعف ضخ شبكة المياه.

وأكد سعيد فرحان من سكان الحي ل"الرياض" أن انقطاع المياه على عدد من المنازل بالحي أصبح بشكل مستمر، ولا يضخ الماء لمنازلهم سوى ساعة واحدة من الساعات المحددة لتشغيل الشبكة ولا يفي بالحاجة، وعزا بأن من تسبب بهذه المشكلة المقاول المسؤول عن تنفيذ شبكة المشروع بالحي.

وذكر خالد ضحوي أن مشروع الشبكة الحكومي يصل لمنازلهم بشكل ضعيف جداً، مما اضطر الأهالي لشراء الماء منذ سنوات عديدة.

وأشار حماد العنزي إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى ل"مياه عرعر"، وتم تحويلهم لقسم الصيانة الذي وعدهم بحل المشكلة ولم تحل منذ وقت طويل.

وقال ناصر الدهمشي إن "إدارة المياه" تعذرت بأن منازل الحي تقع بمكان مرتفع، لهذا يصل ضخ الشبكة للمنازل بشكل ضعيف ومتفاوت، موضحين للأهالي أنه سيتم توفير الماء عن طريق ردود السقيا المجانية.

واستغرب كل من هادي السلطاني وفرج العنزي من أعذار "المياه" للمواطنين، على الرغم من أن مقاول الحي استلم كامل متطلباته، لكن لم يحل هذه المشكلة، مؤكدين أن مواقع منازلهم ذات ارتفاع عادي وليس سبباً مقنعاً لهذه المشكلة، وطالبوا بسرعة حل مشكلة ضخ ضعف شبكة المياه، ومحاسبة المقاول الذي أشرف على عمل الشبكة لعدم حله لهذه المعوقات.