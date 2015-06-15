دوللي شاهين وسامو زين يحييان حفل إحدى شركات الهواتف الخليوية

شارك النجمان سامو زين ودوللي شاهين في إحياء حفل إحدى شركات الهواتف الخليوية في فندق "فيرمونت" – مصر، بحضور مجموعة كبيرة من قيادات الشركة والعاملين فيها وعائلاتهم، الذين تفاعلوا بشكل قوي مع سامو ودوللي.

وبدأت دوللي الحفل وقدمت مجموعة كبيرة من أغنياتها مزجتها بمجموعة من الاستعراضات مما زاد من حماس وتفاعل الجمهور.

أما سامو زين فاختتم الحفل، الذي امتد حتى الساعات الأولى من الصباح، بمجموعة كبيرة أيضاً من أغنياته التي كان الجمهور يرددها من بعده.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"