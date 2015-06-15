ديبيكا بادوكون: رانبير كابور سيظل دائماً جزء مهم جداً في حياتي

كشفت النجمة العالمية Deepika Padukone أنها وبالرغم من إنفصالها عن حبيبها Ranbir Kapoor، فإنها مازالت تكن له بعض المشاعر.

وخلال حديثها لمجلة savvy، قالت Padukone البالغة من العمر 29 عاماً: Ranbir سيظل دائماً جزء مهم جداً في حياتي.

وأضافت Deepika: بالرغم من إنفصالنا، فنحن منعمل معاً ونرى بعضنا البعض بإستمرار، وبالتالي لا يمكنني تجاهله. ربما هذا هو السبب الأساسي في عدم القدرة على نسيانه وإبعاده عن حياتي بشكل كلي.

يذكر أن Ranbir الآن على علاقة عاطفية مع النجمة الهندية الجميلة Katrina Kaif الشهيرة بـ"باربي بوليوود"، وانتشرت الكثير من الشائعات في الآونة الأخيرة أن الثنائي سيعقدان قرانهما قريباً.