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مروان خوري يحيي حفلاً جماهيرياً في الجزائر

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مروان خوري يحيي حفلاً جماهيرياً في الجزائر مروان خوري يحيي حفلاً جماهيرياً في الجزائر

الأحد 14-06-2015 23:59

بمناسبة اختتام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان "وهران للفيلم العربي"، أحيا النجم اللبناني مروان خوري حفلاً جماهيرياً في مدينة وهران الجزائرية، بحضور مئات العائلات والشباب في الهواء الطلق، للاستمتاع بأجمل أغاني مروان خوري.

وفور صعود خوري على المسرح، تعالت صيحات الجماهير الجزائرية الحاضرة بقوة لملاقاة نجمها المفضل.

وقبل أن يبدأ مروان خوري حفله، توجّه بكلمة إلى الجمهور الجزائري وقال: "سعيد جداً بوجودي في مدينة وهران وأمام هذا الجمهور الرائع، هذه المرة الأولى لي في هذه المدينة، شعوري بلقائكم لا يوصف، وحضوركم بهذه القوة وهذا الحجم يسعدني كثيراً، حقيقة أنا بين أهلي".

وتفاعل الجمهور الذين توافد من المغرب ولبنان وسوريا، بقوّة مع أغاني خوري، ورددوها جميعها مثل "كل القصايد"، و"لو"، و"قصر الشوق"، و"تلف في دواير"، و"خذني معك"، و"يا رب" وغيرها.

وخلال الحفل، رفع الفنان العلم الجزائري، وصدحت زغاريد النسوة في مدينة وهران التي احتضنت عرساً عربياً لمدة 10 أيام تم ختامه بالحفل الجماهيري للفنان مروان خوري، الذي غنى وأبدع وأشعل حماس الجماهير الحاضرة التي تفاعلت مع نجمها حتى ساعات متأخرة من الصباح.

 

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