بالفيديو...مشهد ساخن يحرج إيمان البحر درويش في مصارحة حرة

في الوقت الذي أكد فيه الفنان إيمان البحر درويش عن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات أثناء استضافته في برنامج "مصارحة حرة" مع الإعلامية منى عبد الوهاب، وضعته منى في مأزق وإحراج شديد حيث عرضت له فيديو وهو يؤدي مشهداً ساخناً في إحدى أفلامه.

وبعد عرض االفيديو، برر درويش ذلك بالول إنه في وقتها كان الممثل يقوم يوقّع مع المخرج دون أن يعترض على أي مشهد، وأوضج أنه اتفق مع ليلى علوي في هذا المشهد أن لا يكون فيه أي قبلات.

وجاء عرض هذا الفيديو بعد تصريح عرضته مقدمة البرنامج لدرويش، ينتقد فيه مشهد الفنانة مروى العاري الذي تم تداوله بعد حذفه من فيلمها "أحاسيس" قائلاً: "كيف تقبل على نفسها الظهور بهذا الشكل".

وقام درويش أثناء هذه الواقعة بالتحقيق معها كونه كان نقيباً للموسيقيين.

وبعد عرض مشهد الفنانة مروى، اضطر النقيب السابق إلى الاعتذار من جمهوره.

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