أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو...مشهد ساخن يحرج إيمان البحر درويش في مصارحة حرة

Google+ Print
بالفيديو...مشهد ساخن يحرج إيمان البحر درويش في مصارحة حرة بالفيديو...مشهد ساخن يحرج إيمان البحر درويش في مصارحة حرة

الإثنين 15-06-2015 00:50

في الوقت الذي أكد فيه الفنان إيمان البحر درويش عن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات أثناء استضافته في برنامج "مصارحة حرة" مع الإعلامية منى عبد الوهاب، وضعته منى في مأزق وإحراج شديد حيث عرضت له وهو يؤدي مشهداً ساخناً في إحدى أفلامه.

وبعد عرض االفيديو، برر درويش ذلك بالول إنه في وقتها كان الممثل يقوم يوقّع مع المخرج دون أن يعترض على أي مشهد، وأوضج أنه اتفق مع ليلى علوي في هذا المشهد أن لا يكون فيه أي قبلات.

وجاء عرض هذا الفيديو بعد تصريح عرضته مقدمة البرنامج لدرويش، ينتقد فيه مشهد الفنانة مروى العاري الذي تم تداوله بعد حذفه من فيلمها "أحاسيس" قائلاً: "كيف تقبل على نفسها الظهور بهذا الشكل".

وقام درويش أثناء هذه الواقعة بالتحقيق معها كونه كان نقيباً للموسيقيين.

وبعد عرض مشهد الفنانة مروى، اضطر النقيب السابق إلى الاعتذار من جمهوره.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب

فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا