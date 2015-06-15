غياب أمل العوضي عن رمضان 2015

تغيب الفنانة والإعلامية الكويتية أمل العوضي عن الأعمال الدرامية في شهر رمضان االمقبل، حيث أنها اعتذرت عن بعض المسلسلات في الفترة الأخيرة، كما أنها لم تتفق على تقديم أي برنامج رمضاني هذا العام.

وكانت أمل قد شاركت في بطولة مسلسل "ثريا" أمام الفنانة سعاد عبدالله رمضان الماضي، بجانب تقديم برنامج "هو وهاي هو وهاي وهي" مع بشار الشطي وهيا الشعيبي.

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