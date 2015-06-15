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غياب أمل العوضي عن رمضان 2015

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غياب أمل العوضي عن رمضان 2015 غياب أمل العوضي عن رمضان 2015

الإثنين 15-06-2015 01:07

تغيب الفنانة والإعلامية الكويتية أمل العوضي عن الأعمال الدرامية في شهر رمضان االمقبل، حيث أنها اعتذرت عن بعض المسلسلات في الفترة الأخيرة، كما أنها لم تتفق على تقديم أي برنامج رمضاني هذا العام.

وكانت أمل قد شاركت في بطولة مسلسل "ثريا" أمام الفنانة سعاد عبدالله رمضان الماضي، بجانب تقديم برنامج "هو وهاي هو وهاي وهي" مع بشار الشطي وهيا الشعيبي.

 

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