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هاني شاكر يحيي تراث عبد الحليم في دار الأوبرا

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هاني شاكر يحيي تراث عبد الحليم في دار الأوبرا هاني شاكر يحيي تراث عبد الحليم في دار الأوبرا

الإثنين 15-06-2015 02:11

أقامت دار أوبرا في مدينة السادس من أكتوبر، حفلاً فنياً لإحياء تراث العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ قدمه أمير الغناء العربي هاني شاكربمشاركة أوركسترا سليم سحاب.

والحفل هو بداية حفلات سيقدمها المايسترو سليم سحاب، بالتعاون مع مجموعة من الفنانين الكبار لإحياء تراث الأغاني الخالدة لعظماء الطرب العربي مثل عبد الوهاب، وأم كلثوم، وعبد الحليم وهو الذي اختاره سحاب ليبدأ به حفلاته التراثية.

من جانبه، عبر الفنان الكبير هاني شاكر عن سعادته بتقديم تراث العندليب، قائلاً: "عبد الحليم أمتع الناس وإحياء أعماله الآن بمثابة شق نهر للأغنية الجميلة، والارتقاء بالذوق العام".

 

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