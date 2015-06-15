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إبراهيم الزدجالي مذيع في رمضان

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إبراهيم الزدجالي مذيع في رمضان إبراهيم الزدجالي مذيع في رمضان

الإثنين 15-06-2015 02:46

يطل الفنان العماني إبراهيم الزدجالي على جمهوره خلال الشهر الفضيل من خلال مسلسل "‏عناقيد النور"، الذي أنتج عام 2013 وتأجّل عرضه وتغير اسمه بعد أن كان "‏الحرير والنار".

وتدور أحداث المسلسل في قالب فانتازي أسطوري حول الدسائس والمكائد التي تحيط بأمير يتعرض للقتل ويحاول شقيقه البحث عن القاتل للثأر، وهو من تأليف محمد الحمادي، وإخراج عبد الباري أبو الخير، وبطولة: إبراهيم الزدجالي، وياسر المصري، وصفاء سلطان، وشيماء سبت، وبدرية أحمد، وليلى السلمان.

كما يقدم الزدجالي على تلفزيون سلطنة عُمان برنامج "‏رحلة" في رمضان، وهو برنامج مسابقات من إخراج باسم كريستون ويهدف للترويج السياحي للمدن العمانية.

فيما خرج المسلسل الكويتي "دكتوراه في الحب" الذي يقوم الفنان إبراهيم الزدجالي ببطولته من خريطة العرض الرمضاني، وتدور أحداث العمل في قالب اجتماعي رومانسي حول الحب وأثره الإيجابي على ترابط المجتمع بجانب الكثير من المشاكل المتعلقة بالعلاقات الزوجية والآثار السلبية لتدهور العلاقة بين الزوجين على الأبناء، وهو من تأليف أحمد اليعقوب، وإخراج حسين الحليبي، وبطولة: غازي حسين، وإبراهيم الزدجالي، وأسمهان توفيق، ومروة محمد، ومريم حسين، ولطيفة المجرن، وعبد العزيز الحداد، وعبد المحسن القفاص.

 

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