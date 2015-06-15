جوهانسبرغ: منع الرئيس السوداني من المغادرة

منع قاض بجنوب إفريقيا الرئيس السوداني عمر حسن البشير من مغادرة البلاد أمس الأحد ما يعمق خلافا بين إفريقيا والدول الغربية تصفه بريتوريا بأنه انحياز ضد الدول الفقيرة من المحكمة الجنائية الدولية.

الرئيس السوداني - الذي يزور جنوب إفريقيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي - متهم في مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بأعمال وحشية وقعت خلال الصراع بإقليم دارفور، ووجه الاتهام للبشير أول مرة في 2009. ويتوقع أن يستمع قاض اليوم الاثنين لطلب يدعو لاعتقال البشير لكن هذا لا يبدو مرجحا إذ توفر حكومة جنوب إفريقيا حصانة لجميع الوفود التي تحضر قمة الاتحاد. ورد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي ينتمي إليه رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما بغضب على أمر المحكمة واتهم المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في هولندا بالسعي في فرض عدالة غربية انتقائية لا يقع تحت طائلتها سوى الأفارقة. وقال الحزب في بيان "يعتقد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أن المحكمة الجنائية الدولية لم تعد تصلح للأغراض التي أنشئت من أجلها".

وأضاف "لا تزال دول معظمها في إفريقيا وشرقي اوروبا.. تستهدف بالجانب الأكبر من قرارات المحكمة الجنائية الدولية بلا مسوغ والسودان أحدث مثال".

وارجأ القاضي هانز فابريشيوس الجلسة إلى الساعة 0930 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين لإتاحة الوقت للحكومة لإعداد دفاعها ودعا السلطات في جنوب إفريقيا الى اتخاذ "كل الخطوات الضرورية" لمنع البشير من مغادرة البلاد. ودافعت حكومة السودان عن زيارة البشير - الذي أدى اليمين الدستورية هذا الشهر ليتولى فترة رئاسية خامسة - إلى جنوب إفريقيا وقالت إن أمر المحكمة لا قيمة له. وقال كمال إسماعيل وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية للصحفيين في الخرطوم إن السودان أجرى اتصالات مسبقة بحكومة جنوب إفريقيا وأبلغها بأن الرئيس سيشارك في القمة وأضاف أنها رحبت بشدة بمشاركته. وقال إن ما تذكره وسائل الإعلام يأتي في إطار ما وصفها بحملة دعاية ضد السودان. وأعلن وزير الخارجية السوداني أ. د. إبراهيم غندور، في تصريحات، على هامش القمة نشرتها وسائل الاعلام السودانية رفض بلاده لطلب المحكمة الجنائية الدولية من حكومة جنوب إفريقيا توقيف البشير، مؤكداً أن الرئيس يشارك حالياً في فعاليات القمة الإفريقية بجوهانسبرغ. وقال غندور "إن هذا مطلب قديم تردده المحكمة الجنائية الدولية على فترات، ولكن الموقف الإفريقي الصامد الذي أكدته قرارات الاتحاد الإفريقي المختلفة، وكذلك المجالس التنفيذية للاتحاد الإفريقي أفشل كل هذه المحاولات". وأضاف "أن الجنائية ستستمر في استهداف القادة الأفارقة كجزء من قدرنا المحبب إلى أنفسنا أننا أفارقة، ونعتز بذلك وسيستمر استهدافنا".