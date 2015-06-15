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أمريكى يشهر إسلامه أمام نقيب الأشراف ويغير اسمه من كلينتون إلى محمد

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أمريكى يشهر إسلامه أمام نقيب الأشراف ويغير اسمه من كلينتون إلى محمد أمريكى يشهر إسلامه أمام نقيب الأشراف ويغير اسمه من كلينتون إلى محمد
أشهر مواطن أمريكى الجنسية يدعى "كليتون جى فيرديناند" إسلامه أمام السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، حيث أعلن (جى) الأمريكى الجنسية أمام نقيب الأشراف عن اقتناعه الكامل وإيمانه الكامل بالدين الإسلامى، وأنه دين السماحة والوسطية والخلق الكريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن قناعة بالغة، وفى مشهد مؤثر طلب أن يشهر إسلامه وردد خلف نقيب الأشراف الشهادة.

وشرح نقيب السادة السيد محمود الشريف لـ"جى" سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، وكذلك السيرة العطرة لأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقال كليتون جى إنه سيكون سفيراً للإسلام فى بلاده لينقل الصورة الطيبة لحقيقة الدين الإسلامى وإنه دين رحمة وتسامح.

ووجهه نقيب الأشراف بضرورة الذهاب لمشيخة الأزهر الشريف ليشهر إسلامه رسمياً وقد توجه (جى) إلى مشيخة الأزهر الشريف فى حينه، وأعلن إسلامه ونطق بالشهادة وحصل من الإدارة المختصة بالأزهر الشريف على الشهادة الرسمية الدالة على دخوله الإسلام وحصل على اسمه الجديد الذى أصبح (محمد يس).


>- بالصور.. هولندى يشهر إسلامه بمشيخة الأزهر ويسمى نفسه "السيسى"

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