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مصادر: أحمد البرعى يتجه لقبول الترشح لرئاسة حزب الدستور ويشكل فريق عمل

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مصادر: أحمد البرعى يتجه لقبول الترشح لرئاسة حزب الدستور ويشكل فريق عمل مصادر: أحمد البرعى يتجه لقبول الترشح لرئاسة حزب الدستور ويشكل فريق عمل
أكدت مصادر من حملة "هانبنى البديل" بحزب الدستور، أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق يتجه نحو حسم قراره بالترشح لرئاسة الحزب، موضحة أن لقاءهم مساء أمس بالبرعى أنهى جميع الخلافات الجانبية بالحملة ووضع اللمسات شبه النهائية لفريق العمل.

ولفتت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن فريق العمل سيضم بجانب البرعى كل من: "علاء عمارة - بلال سعيد - تامر جمعة الأمين العام السابق - أحمد ماسة رئيس لجنة القيم"، كما تم حسم منصب أمين الصندوق لصالح أميرة ثابت بجانب اختيار نواب للرئيس ليكون أحمد بيومى عضو مجلس المحافظين أول الأسماء المقترحة وتامر جمعة أيضا.

وأشارت المصادر، إلى أن "البرعى" سيعلن قراره النهائى خلال الساعات القليلة القادمة.


>"البرعى" يلتقى اليوم بحملة "هنبنى البديل" بالدستور لحسم ترشحه لرئاسة الحزب

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