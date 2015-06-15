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رئيس مجلس الدولة الأسبق: القانون لا يمنع توزيع الأحزاب "شنطة رمضان"

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رئيس مجلس الدولة الأسبق: القانون لا يمنع توزيع الأحزاب "شنطة رمضان" رئيس مجلس الدولة الأسبق: القانون لا يمنع توزيع الأحزاب "شنطة رمضان"
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع الأحزاب من توزيع "شنطة رمضان"، موضحا أن توزيع مثل هذه الأشياء يعتبر جزءًا من العمل الخيرى وليس له أى تأثير على الناخبين.

وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق لـ"اليوم السابع" إلى أن على الأحزاب السياسية ممارسة العمل الحزبى من خلال العمل السياسى بالدرجة الأولى، موضحا أن استعمال وسائل مثل "شنطة رمضان" ليس لها أهمية فى التأثير على وجدان وفكر الناخبين المصريين.

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