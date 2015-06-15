السيد البدوى: إعلان الإخوان الدستورى كان نسخة من قانون "تمكين هتلر"

قال السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يتحدث لغتين، وكما يتحدث أمام الشعب يتحدث فى اجتماعاته الضيقة فهو لا يخفى شيئا عن الشعب، وبالتالى استحق محبة الشعب، مشيرا إلى أن الإخوان خالفوا الوعد والعهود بالدستور لذا قرر الوفد الانسحاب من لجنة الدستور وتم تأسيس جبهة الإنقاذ ثم كان الإعلان الدستورى الاستبدادى الذى كان نسخة مطابقة من قانون التمكين الذى أصدره هتلر، فكانت الجبهة على استعداد لمواجهته وطلبت من الشعب النزول للميادين وبالفعل الشعب استجاب وظل يقاوم حكم الإخوان حتى 30 يونيو.

وأوضح البدوى خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد بقرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية، أن الإخوان حاولوا عرض تحالف انتخابى وقت أن كان محمد مرسى رئيسا للحرية والحرية والعدالة، وتم عرض 40% من القوائم على الوفد لكنه رفض التحالف لأن التحالف فى ذلك الوقت كان يعطيهم شكل مدنى ليبرالى فرفض الوفد إعطاءهم ذلك الشرف.

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