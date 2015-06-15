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الجبورى يتصل بعشائر الأنبار لاعداد قوائم بعشرة آلاف متطوع لتحريرها من داعش

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الجبورى يتصل بعشائر الأنبار لاعداد قوائم بعشرة آلاف متطوع لتحريرها من داعش الجبورى يتصل بعشائر الأنبار لاعداد قوائم بعشرة آلاف متطوع لتحريرها من داعش
صرح المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقى عماد الخفاجى، بأن رئيس المجلس سليم الجبورى أجرى اتصالات مع القيادات المحلية وشيوخ العشائر فى محافظة الأنبار لبدء عمليات إعداد قوائم بأسماء المتطوعين والمستعدين لحمل السلاح من أهالى المحافظة بهدف المشاركة فى عملية تحرير مناطقهم من تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال المتحدث فى تصريح صحفى تلقى مراسل "أ.ش.أ" فى بغداد نسخة منه مساء الأحد، إن رئيس مجلس النواب يتوقع أن يصل عدد المتطوعين إلى عشرة آلاف مقاتل سيتم تدريبهم فى "قاعدة التقدم" فى الحبانية شرقى الرمادى وفق الاتفاق والوعود التى قطعتها الإدارة الأمريكية للدكتور الجبورى والتى تتم بالتنسيق مع العراقية المركزية برئاسة الدكتور حيدر العبادى.

وصرح المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقى عماد الخفاجى، بأن الإدارة الأمريكية سترسل وفدا إلى بغداد لإعطاء المشورة للجان النيابية المعنية بتشريع قانون "الحرس الوطنى" الذى تأجلت مناقشته وإقراره أكثر من مرة لعدم حدوث توافق سياسى من الكتل النيابية.

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مصر 365

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