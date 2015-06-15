أخبار عاجلة

أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع وإصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة نقل على "صحراوى بنى سويف"

Google+ Print
مصرع وإصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة نقل على "صحراوى بنى سويف" مصرع وإصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة نقل على "صحراوى بنى سويف"
لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث انقلاب سيارة نقل بعد انفجار الإطار الأمامى على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من مدخل مدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

تلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، بلاغًا من مستشفى سمسطا المركزى بوصول "ناجى.ص.ع، 30 عامًا"، سائق سيارة نقل، جثة هامدة، و"محمد.ع.ع، 45 عامًا"، عامل، مصاب بكسور مقيمان بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

دلت تحريات المباحث بمركز شرطة سمسطا، أنه أثناء سير المتوفى بالسيارة رقم "125395" نقل الغربية، انفجر الإطار الأمامى الأيسر للسيارة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة وانقلابها على جانب الطريق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6050/ 2015 جنح مركز سمسطا، وتوالت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365