مصرع وإصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة نقل على "صحراوى بنى سويف"

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث انقلاب سيارة نقل بعد انفجار الإطار الأمامى على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من مدخل مدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

تلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، بلاغًا من مستشفى سمسطا المركزى بوصول "ناجى.ص.ع، 30 عامًا"، سائق سيارة نقل، جثة هامدة، و"محمد.ع.ع، 45 عامًا"، عامل، مصاب بكسور مقيمان بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

دلت تحريات المباحث بمركز شرطة سمسطا، أنه أثناء سير المتوفى بالسيارة رقم "125395" نقل الغربية، انفجر الإطار الأمامى الأيسر للسيارة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة وانقلابها على جانب الطريق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6050/ 2015 جنح مركز سمسطا، وتوالت النيابة التحقيق.