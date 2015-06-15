ضبط 254 كرتونة آيس كريم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأكتوبر ثانى

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية من القبض على صاحب مصنع مثلجات "آيس كريم" لإدارته مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة قسم ثانى أكتوبر، واستخدام مستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر، وإضافة بعض الألوان الصناعية من مكسبات الطعم والألوان الصناعية، وتعبئتها فى عبوات وتوزيعها على الأسواق، لبيعها لجمهور المستهلكين مدخلاً الغش عليهم بقصد تحقيق أرباحاً غير مشروعة.

تم القيام بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية لاستهدافه، وأسفرت عن ضبط عماد الدين.ع، 38 سنة، المدير المسئول ومقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور، وضبط عدد 254 كرتونة آيس كريم؛ قطعة تورتة معبأة بالآيس كريم جالونين بلاستيك معبأة بالآيس كريم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.