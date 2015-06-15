نائبة وزير خارجية تل أبيب: الحكومة تدرس تهجير دروز سوريا إلى إسرائيل

قالت تسيفى حطبلى نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى، إن هناك مناقشات داخل الحكومة الإسرائيلية للقيام بعمليات تهجير للدروز فى سوريا إلى إسرائيل.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن "تسيفى" قولها إن تل أبيب ستبذل قصارى جهدها من أجل حماية دروز سوريا بعد المذابح التى تعرضوا لها سواء من تنظيم "داعش" الإرهابى أو من جبهة النصرة.

ومن جانبه، قال رئيس الجالية الدرزية فى إسرائيل الشيخ موفق ظريف أن الجالية تطالب من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبى بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الآلاف من الدروز فى سوريا من بطش الإرهابيين.

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