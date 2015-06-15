التحالف العربى: ليس لنا حسابات على مواقع التواصل و"بياناتنا هى صوتنا"

نفى المتحدث باسم التحالف العربى العميد أحمد عسيرى، امتلاكه لصفحة شخصية على موقع التواصل الاجتماعى توتير، قائلاً: "ما أود تأكيده للرأى العام أنه لا توجد أى حسابات لقوات التحالف أو لى شخصيا على مواقع التواصل الاجتماعى".

وبحسب جريدة الوطن السعودية، قال "عسيرى" رداً على ما تردد من أبناء عن مقتل عبد الملك الحوثى زعيم جماعة أنصار الله الحوثى فى اليمن: "متى ما تأكدت أى معلومة لدى قوات التحالف سواء عن مقتل هذا الشخص أو غيره، سيتم الإعلان عن ذلك رسميا.. فبياناتنا هى صوتنا الوحيد".

وكان هاشتاج مقتل عبد الملك الحوثى قد احتل مركزًا متقدمًا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أمس السبت.

- هاشتاج بعنوان مقتل عبد الملك الحوثى يتصدر "تويتر"

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