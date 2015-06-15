الطيران العراقى يستهدف مقار لداعش بصلاح الدين ويقتل 13 إرهابيا بالأنبار

قصف طيران الجيش العراقى خمس سيارات مزودة كل منها برشاش أحادى وقتل من عليه من تنظيم "داعش" الإرهابى ودمر صهريجين فى حقول عجيل شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، كما قتل 13 آخرين من عناصر التنظيم بنيران عراقية فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وقال المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع العراقية نصير نورى فى تصريح صحفى مساء أمس، إن قيادة القوة الجوية العراقية نفذت غارات استهدفت عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قطاع عمليات سامراء وديالى شمالى العراق، حيث تم تدمير العديد من مقار داعش وآلياتهم المسلحة وقتل العديد من الإرهابيين.

وأشار بيان لوزارة الدفاع العراقية إلى أن قوة من فرقة المشاة الآلية الثامنة التابعة لقيادة عمليات الأنبار رصدت حركة سيارات تحمل مجموعات من الإرهابيين بمنطقة الفلاحات وصدت هجوما بمنطقة جسر الصقلاوية بالأنبار، وتمكنت من تدمير قاعدة لإطلاق الصواريخ وعدد من الآليات وقتلت 8 إرهابيين.

وأحبطت القوات العراقية هجوما لداعش على منطقة تقاطع السلام استخدمت فيه كافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الهاون وقتلت 5 إرهابيين.

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