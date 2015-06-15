بالصور.. الحفاظ على التراث فى احتفالية "مصر جميلة.. خليك فاكر" بأسيوط

نظم مكتب التنمية الإبراشى التابع لمطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط (EDO )، الأحد، احتفالية كبرى بعنوان " مصر جميلة.. خليك فاكر"، وذلك بالتعاون مع هيئة بيت العائلة بأسيوط، وجمعية "معا" للتنمية، وقصر ثقافة أسيوط، لتسليط الضوء على التراث المصرى والأسيوطى بمناسبة اليوم العالمى للحفاظ على التراث بمشاركة العديد من الفرق الفنية والمسرحية.

وتم تنظيم الاحتفالية بحضور اللواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة فوزية أبو النجا وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة، والدكتورة سحر عبد الجيد مستشار محافظ أسيوط لشئون المرأة، عضو هيئة بين العائلة المصرية والأب متى شفيق مدير مكتب التنمية الإبراشى بمطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط.

وبدأت الاحتفالية بعروض فرقة الفنون الشعبية وعروض الأطفال وعرض التنورة والتحطيب بميدان البنوك أمام قصر الثقافة، ثم تلاها بعض عروض فرقة شخبطة الموسيقية بقيادة الفنان محمد رشاد، والتى قدمت بعض الأغانى التراثية والوطنية، ثم العرض المسرحى "حدوتة " من إخراج الفنان جون ميلاد، والذى قدمته فرقة "ولسه" المسرحية على المسرح الصيفى بقصر الثقافة.

وأكد مدير مكتب التنمية الإبراشى أن الاحتفالية تهدف إلى حث المؤسسات التربوية القائمة على تربية الأطفال والنشء على الاهتمام بالتربية السليمة وغرس قيم الحفاظ على التراث لتكوين الهوية المصرية وتعميق قيم الانتماء المصرى.. واختتمت الاحتفالية بتكريم المشاركين فى الاحتفالية أعقبها مشاركة الحضور فى عشاء بيت العائلة المصرية.



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جانب من الاحتفالات



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إحدى الفرق الموسيقية تقدم الأغانى



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نسبة كبيرة من الحضور