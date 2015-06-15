استمرار فرز الأصوات فى انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

ما زالت عملية فرز أصوات الناخبين بمقر الغرفة التجارية بمدينة كفر الشيخ مستمرة حتى مساء أمس الأحد، لليوم الثانى على التوالى، فى ظل تواجد أمنى مكثف، وحضور الـ14مرشحاً على عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية لاختيار 7 أعضاء، من بين الـ14 مرشحًا على قائمتين.

وتضم كل قائمة 7 مرشحين لانتخاب مجلس إدارتها على مستوى المحافظة، وقد تم فرز 9 صناديق اقتراع من بين 12 صندوق فى ظل مشاحنات من بين المرشحين وأنصارهم، ويتم الفرز بحضور المرشح نفسه أو مندوب عنه، أثناء عملية فرز الأصوات بإشراف من وزارة التجارة والصناعة.

ويذكر أن الانتخابات أجريت فى 12 لجنة بمختلف مراكز المحافظة، وهى لجنتان بمقر الغرفة الرئيسية بكفر الشيخ، وتشمل ناخبى بندر ومركز كفر الشيخ، ولجنتان بنادى دسوق الرياضى وتشمل ناخبى بندر ومركز دسوق، ولجنة بمجلس مدينة بلطيم، ولجنة بقصر ثقافة الحامول، ولجنة بمركز شباب الرياض، ولجنة بنادى بيلا الرياضى، ولجنة بنادى المحامين بفوه، ولجنة بمجلس مدينة مطوبس، ولجنة بمركز الطفل بمجلس مدينة سيدى سالم ولجنة مركز شباب قلين.

وتشارك فى الانتخابات قائمتان تضمان 14 مرشحا؛ حيث تضم القائمة الأولى وهى قائمة إسلام السماحى الشورى، كلا من "أحمد الشرنوبى عياد – دسوق، وأحمد عبد الفتاح محمد نصر الدين – الحامول، ومحمود عبد الله مسعود – كفر الشيخ، ومصطفى حافظ مكاوى – بلطيم"، كما تضم الجدد ممن يخوضون هذه الانتخابات لأول مرة، وهم "حلمى النادى حسان – سيدى سالم، ومحمد ممدوح أبو خشبة – دسوق".

بينما تضم القائمة الثانية وهى قائمة المرشح محمد الجراحى – بيلا، كلا من "أحمد عبد الواحد يونس – دسوق، وأسامة عتمان عبد الرءوف – بلطيم، والصاوى سعد الصاوى – قلين، وأنور شعبان محمد – سيدى سالم، وحاتم عبد الغفار – الحامول، ومحمد إسماعيل النمر – كفر الشيخ".

والجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبد النور، سيعين 7 أعضاء آخرين، وذلك فور إعلان النتائج، حتى يتم اكتمال النصاب القانونى لمجلس إدارة الغرفة التجارية، ليصبح عدد الأعضاء 14 عضوا يمثلون أعضاء مجلس الإدارة من مختلف الأنشطة التجارية والصناعية.