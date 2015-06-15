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رئيس غرفة تجارة الشرقية بعد فوزه: إنشاء مستشفى ونوادٍ اجتماعية بالمراكز

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رئيس غرفة تجارة الشرقية بعد فوزه: إنشاء مستشفى ونوادٍ اجتماعية بالمراكز رئيس غرفة تجارة الشرقية بعد فوزه: إنشاء مستشفى ونوادٍ اجتماعية بالمراكز
أكد أسامة سلطان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية والفائز على رأس قائمة الوفاء أنه سيبدأ فورا فى تنفيذ وعوده للتجار، وسيتم إنشاء مستشفى اليوم الواحد والخاص بالتجار، وأن المستشفى سيكون به عيادات خارجية يعالج التاجر بالمجان.

وأضاف أسامة سلطان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أمس الأحد أنه ستتم تعلية مظلة التغطية الصحية للتجار من 10 آلاف فى العام لتصل إلى 20 ألف جنيه سنويا، كما سيتم إنشاء نوادى اجتماعية بكل مركز من مراكز المحافظة، كما سيتم إنشاء مركز تدريب تحويلى لتدريب الشباب من أبناء التجار والمحافظة ليواكبوا آليات سوق العمل.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن كل هذه المشروعات ستتم خلال العام الأول من الدورة الحالية.

وكانت قد فازت قائمة الوفاء المكونة من 8 مرشحين بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية وحصد المرشحين بالقائمة أعلى أصوات التجار الذين ذهبوا لصناديق الاقتراع، حيث صوت 1556 تاجرا بـ10 لجان فتحت أبوابها بشتى مراكز المحافظة لاستقبال التجار منهم 3 لجان بمقر الغرفة التجارية بالشرقية، و7 لجان أخرى بسبع مراكز.

وكان 14 مرشحا قد أعلنوا عن ترشحهم وشكلوا قائمتين قائمة تضم 8 معظمهم من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية يتقدمهم المحاسب أسامة سلطان رئيس مجلس إدارة الغرفة وأطلقت على نفسها قائمة الوفاء وشكل 6 مرشحين آخرين قائمة التغيير لتفوز قائمة الوفاء بجدارة.

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مصر 365