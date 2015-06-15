1000 طالب وطالبة بالمعسكرات الصيفية بجامعة المنوفية

أعدت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب خطة الأنشطة والفعاليات لطلاب الجامعة خلال الأجازة الصيفية لهذا العام تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب.

من جانبه صرح أحمد عبد الواحد ماضى مدير عام رعاية الشباب بأن الجامعة انتهت من استعداداتها لاستقبال ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة من خلال المعسكرات الصيفية الترفيهية بمدينة جمصة بالمنصورة ورأس البر بدمياط وأبو قير بالإسكندرية.

وأكد مدير عام رعاية الشباب على أنه تمت مخاطبة جميع الكليات باختيار الطلاب المتميزين فى مجالات الأنشطة المختلفة، وتحديد هيئة الإشراف على الأنشطة من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد متولى عليوة مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة على أن مدة الفوج الواحد خمسة أيام ويضم 75 طالباً وطالبة، وسوف توفر لهم الجامعة الإقامة والتغذية والتنقلات، مشيرًا إلى أن هذه المعسكرات يمارس فيها الطلاب كل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية.

كما أشار مدير إدارة الجوالة أنه سيتم من خلالها إقامة معارض فنية وقوافل طبية ومشروعات للخدمة العامة، وجميع هذه الأنشطة سوف يقوم بتنفيذها الطلاب وسوف يسهم وبشكل كبير فى صقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم القيادية وملكاتهم الإبداعية.