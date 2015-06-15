الحزام النارى مرض فيروسى جلدى وعلاجه الكريمات والمسكنات

"الحزام النارى أو هربس زوستر"، من الأمراض الفيروسية الجلدية التى تتسبب فى شعور المريض بالألم، ويصيب نصف الجسم ويعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى الجهاز المناعى أكثر عرضة للإصابة به.

ولكن ما هو مرض الحزام النارى؟، وما طرق العلاج الخاصة بهذا المرض؟.

>وحول هذا يجيب الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، مؤكدًا أن مرض الحزام النارى يصيب الإنسان نتيجة دخول فيروس للجسم إلى النخاع الشوكى ثم يأخذ مسار أحد الأعصاب حتى يصل إلى نهاية الطرفين.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن هذا المرض يصيب البالغين، وتظهر أعراضه على جلد الإنسان فى صورة التهاب وإحمرار شديد يصاحبه الشعور بالصداع ويتبعه آلام مبرحه ثم يلى ذلك ظهور فقاقيع صغيرة متجاورة فى منطقة الالتهاب وتتحول إلى قشور داكنة اللون ثم تنفصل بعد ذلك عن الجلد.

ويضيف استشارى الأمراض الجلدية، أن هذه الأعراض تستغرق ثلاثة أو أربعة أسابيع، وأطلق على المرض اسم الحزام النارى لأنه يلف جسم الإنسان مثل الحزام ولكنه يصيب نصف الجسم فقط إما الأيمن أو الأيسر وقد يصيب منطقة الوجه أو الذراعين أو الصدر ومنطقة البطن والمرض بصفة عامة يصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأخيرًا يؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن علاج مرض الحزام النارى هو اللجوء لاستخدام مسكنات والكريمات المضادة للفيروسات وفى حالة الإصابة الشديدة يمكن اللجوء إلى الأقراص المضادة للفيروسات والتى تؤخذ بمعدل قرص كل 4 ساعات لمدة 5 أيام.